Fabio e Caterina sono una giovane coppia che deve affrontare il dolore più grande: quello della perdita di un figlio. Il loro, infatti, è, attendendo un'giunta troppo tardi. Il caso ha fatto scattare anche un'indagine, aperta dalla Procura di Reggio Calabria.I due, che vivono a, hanno raccontato il loro dramma in collegamento cona Pomeriggio Cinque. Il loro bambino, infatti, era, ma all'ottavo mese, e pesava 2,8 kg. Dopo la nascita erano sorte le prime complicazioni: il neonato avrebbe dovuto essere posizionato in un', ma il piccolo ospedale di Polistena non aveva un reparto di neonatologia dotato degli strumenti necessari. Per questo motivo, a Fabio era stato comunicato che il bimbo avrebbe dovuto essere trasferito all'ospedale di Reggio Calabria.«A quel punto ho detto che per me potevano portarlo anche a Roma, l'importante era salvarlo» - racconta Fabio, mentre sua moglie, distrutta dal dolore, si allontana dalla stanza - «Dopo quattro ore, l'ambulanza non era ancora arrivata e ho rivisto mio figlio, completamente cianotico. Poco dopo è morto, il dolore per noi è inaccettabile. Non è possibile, nel 2018 e in Italia, che un bimbo possa morire così lasciando nello sconforto i genitori».