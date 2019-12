Neonato di 24 giorni trovato morto in culla: ipotesi cause naturali, disposta l'autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma in casa.questa mattina. È accaduto in un comune del Senese. L'allarme è scattato intorno alle 7 quando i genitori hanno chiamato il 118 perché avevano trovato nella culla. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare il neonato, i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Siena, Serena Menicucci. Sul corpo del piccolo, secondo quanto riferito dai carabinieri,e prevale, al momento, l'ipotesi che il decesso sia avvenuto per, che si terrà lunedì, per chiarire le cause del decesso. Da un primo riscontro del medico legale, sul corpo del neonato non ci sono segni di alcun tipo. Il piccolo, che era nato prematuro e che aveva avuto qualche problema durante la degenza ospedaliera, era stato allattato ieri in tarda serata per l'ultima volta. Questa mattina prima delle 6,30 la tragica scoperta da parte della madre, un'operaia.