Neonata abbandonata nel parcheggio dell'ospedale a Sesto San Giovanni, l'appello del sindaco alla madre: «Fatti avanti»

Una neonata è stata trovata nei giorni scorsi nel parcheggio dell'ospedale di Sesto San Giovanni dove era stata lasciata da alcune ore.

Neonata abbandonata nel parcheggio dell'ospedale

«Fatti avanti». È l'appello che il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, fa via Facebook alla mamma della neonata abbandonata.

L'APPELLO DEL SINDACO

«La piccola, che è stata chiamata Amelia, grazie all'intervento dei medici ed infermieri ora sta bene e non è in pericolo di vita - ha scritto Di Stefano -. Voglio lanciare un appello alla madre che ha fatto questo gesto: fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell'abbandono è legato a problemi economici come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno economico».

«Faremo il possibile - ha promesso - per assicurare un futuro a questa piccola insieme alla sua mamma».