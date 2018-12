di Francesca Raspavolo

Spariti 50 giocattoli e doni di Natale destinati ai bambini meno fortunati. Giallo ieri mattina a Torre del Greco durante il Natale della Solidarietà, evento pro-bono organizzato dal comitato di quartiere Rinascita in collaborazione con l'associazione centro Onlus e con il patrocinio del comune di Torre del Greco. Come nell'evento avesse messo lo zampino maligno il Grinch, il mostriciattolo verde che odia il Natale e fa tutto per mandare in malora le feste degli altri. Durante la kermesse qualcosa è andato storto:...