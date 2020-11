Perugia, sbaglia fermata del bus e cade in un dirupo per colpa della nebbia. Ore di paura per una ragazzina

PERUGIA - Paura per una ragazza che scende dal bus alla fermata sbagliata, disorientata per nebbia e buio si incammina lungo il Raccordo e cade in un dirupo. A salvarla gli agenti di una pattuglia della polizia stradale di Perugia. Il fatto è avvenuto sul Raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dell'uscita di Olmo. Le ricerche sono scattate dopo che è arrrivata alla polizia a segnalazione di una persona che percorreva a piedi il bordo della carreggiata. Protagonista della disavventura a lieto fine una ragazza minorenne che si è trovata in difficoltà perché dopo la caduta aveva perso gli occhiali e, nonostante il contatto con il telefonino, non era stata in grado di dare indicazioni precise sulla sua posizione. Alle ricerche hanno collaborato anche vigili del fuoco e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 12:17

