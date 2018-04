Studentessa suicida a Napoli: Giada, 26 anni, aveva detto «mi laureo oggi», ma era indietro con gli esami

di Domenico Zurlo

Troppo forti il disagio e la vergogna per la mancata laurea, nel giorno in cui i parenti avrebbero dovuto festeggiarla e che invece l'ha distrutta: Giada Di Filippo, una studentessa universitaria di 26 anni originaria di Sesto Campano (Isernia) si è suicidata oggi lanciandosi dal tetto di Monte Sant'Angelo, uno degli edifici del complesso universitario della

Giada, iscritta alla Facoltà di Scienze Naturali, era indietro con gli esami: oggi erano fissate le sedute di laurea di diversi corsi di studio triennali e magistrali, ed erano arrivati anche i suoi familiari, pensando che si sarebbe laureata anche lei: la ragazza ha invece lasciato il gruppo dei laureandi per salire invece sul tetto dell'edificio e lanciarsi nel vuoto. Giada aveva detto di doversi laureare oggi ai familiari ed agli amici: in realtà il suo nome non era tra quelli dei laureandi.

Sul luogo della tragedia è giunto anche il rettore dell'università «Federico II» di Napoli, Gaetano Manfredi, e successivamente il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, il pm Roberta Simeone. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo la tragedia l'ateneo ha deciso di annullare l'incontro sul tema «Lo sport in Accademia» in programma domani con i calciatori del Napoli, Hamsik, Ghoulam e Maggio.



IL SINDACO: ERA UNA RAGAZZA SOLARE A Napoli - secondo quanto si apprende dal sindaco di Sesto Campano, Luigi Paolone - c'erano anche i suoi familiari arrivati per assistere alla discussione della tesi. «Era una ragazza solare - ha dichiarato Paolone - sempre sorridente, dolce e bellissima. Speciale anche la sua famiglia, il padre, la madre e il fratello. La notizia ha sconvolto tutti poiché un gesto del genere da lei, proprio per il suo carattere, nessuno lo avrebbe mai immaginato».



Sui presunti motivi del gesto legati alla mancata conclusione del suo ciclo accademico, il sindaco si esprime così: «Anch'io ho appreso questa notizia - ha commentato il Paolone - da fonti non ufficiali. Circola sui giornali, circola in paese. Ma non posso dire che sia vero». «Al momento nessuno sa cosa abbia spinto la ragazza a fare quello che ha fatto. Non ho ancora parlato con i suoi genitori

Volevo andare a Napoli, ma ho saputo che probabilmente rientreranno stasera e mi recherò a casa loro», aggiunge il sindaco. Il corpo della ragazza è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Napoli per l'autopsia. «Non sappiamo ancora la data in cui l'esame sarà svolto - ha concluso Paolone - ma vi anticipo che per il giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino».



BORRELLI: RINVIARE LE ELEZIONI «Il rettore della Federico II accolga la richiesta che è arrivata dai rappresentanti de La Confederazione e da tutte le altre associazioni studentesche di rinviare le elezioni, previste domani e mercoledì, in segno di rispetto per la morte della studentessa che s'è suicidata nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo», ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, per il quale «sarebbe impossibile per gli studenti garantire il regolare svolgimento delle elezioni visto lo choc di queste ore per la morte di una loro collega e, per lo stesso motivo, ci sembrerebbe giusto anche una sospensione delle lezioni».

«Federico II» di Napoli.Tutto è successo all'ora di pranzo,, arrivati in Facoltà, erano in attesa che arrivasse il suo turno per la discussione della tesi. Giada ha lasciato quel corridoio affollato da laureandi in giacca e cravatta e laureande in tailleur, si è allontanata da quella ridda di voci di parenti in attesa della campanella che annuncia un nuovo dottore in Scienze Naturali ed è andata incontro al suo tragico destino, lanciandosi nel vuoto. Qualcuno l'ha vista esanime in strada e ha chiama il 118 ma non c'è stato nulla fare.