Ragazzi accoltellati a Napoli, arrestati due 21enni: sangue delle vittime sui loro giubbotti

Due giovani sono stati arrestati per tentato omicidio perché ritenuti responsabili della violenta aggressione a due coetanei, avvenuta la notte del 7 gennaio scorso nel quartiere Chiaia di Napoli. Le vittime furono colpite con numerose coltellate e uno dei due ragazzi, in particolare, rischiò la vita. Stamattina, al termine delle indagini, dirette e coordinate dalla VII sezione della procura della Repubblica di Napoli, gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due giovani mentre un terzo soggetto è stato colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale.



La polizia è risalita agli indagati anche grazie all'acquisizione di immagini delle telecamere di sicurezza e dei locali commerciali nelle vicinanze della zona in cui è avvenuta l'aggressione. A ciò si sono aggiunte anche indagini tecniche e scientifiche, queste ultime curate dal Gabinetto interregionale di polizia scientifica, sul materiale biologico repertato in occasione delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati. Esami da cui è emersa, fa sapere la polizia, «la presenza di sangue di una delle vittime su un giubbotto sequestrato a casa di uno degli indagati». L'aggressione è legata, secondo quanto ricostruito dalla polizia, al fenomeno della violenza giovanile di gruppo.

