Napoli, noto pr trovato morto in casa, l'ultimo post agli amici su Facebook: «Molti si sono approfittati di me»

È un triste tam tam quello che sta tenendo banco in queste ore nel mondo della notte partenopea: un noto pierre cittadino, infatti, è morto in circostanze da verificare.

Poco più di cinquant'anni, professionista apprezzato di giorno ed animatore del by night chic la sera, l'uomo ha salutato tutti due giorni fa con un post pubblicato sul suo profilo Facebook che lasciava intendere un grave stato di stress ma non certo il tragico epilogo: «Ho trascorso una vita bella aiutando tute le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me - ha scritto - spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono....anzi sono solo un fesso....». Uno sfogo che a molti era sfuggito, ma che resta l'ultimo addio ai suoi amici virtuali e reali che, intanto, affollano di messaggi la sua bacheca.

