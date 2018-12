Napoli, pronto soccorso invaso dalle formiche: al "San Giovanni" chiuso per un'ora

«Non è accettabile che l'accettazione chirurgica del Pronto soccorso di un ospedale resti chiusa a causa delle formiche per oltre un'ora», continua il consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania. Borrelli fa sapere di aver parlato con il direttore generale della Asl Napoli 1 Forlenza «che mi ha garantito la riapertura delle sale chiuse intorno alle 12 del pronto soccorso dopo un'immediata disinfestazione. Quello che è successo oggi resta un fatto però di una gravità inaudita. Non è accettabile in alcun modo che un reparto resti chiuso a causa di un'invasione di formiche dalle ore 12 alle 13 circa. Le carenze igieniche negli ospedali sono un problema che deve essere affrontato immediatamente e strutturalmente. Occorre una attività preventiva determinata per evitare che scene come quella di oggi possano ripetersi».



Il precedente. Si è aggravata la situazione clinica della donna dello Sri Lanka, ricoverata all'ospedale napoletano di San Giovanni Bosco, protagonista, suo malgrado, qualche settimana fa, di una vicenda di mala sanità simile a quest'ultima; sul suo letto furono infatti scoperte parecchie formiche. Gli insetti sono spariti, «ma resta il grave stato di abbandono della donna - denuncia il suo legale Hilarry Sedu - che ha provocato la formazione sul suo corpo di piaghe da decubito che ormai le hanno mangiato la pelle e il tessuto arrivando all'osso». L'anziana è ricoverata ancora presso il reparto di medicina generale, lo stesso dove scoppiò il caso formiche; la figlia disse di volerla riportare in patria, ma la paziente, in coma vigile e intubata in seguito ad un ictus, non è trasportabile, ed è così rimasta all'ospedale partenopeo. «Qui nessuno sembra notarla, come se non esistesse», spiega Sedu.

L'accettazione chirurgica del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è rimasta chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, «a causa delle formiche». Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione Sanità per il quale si tratta di «un fatto di una gravità inaudita». Nello stesso ospedale, il 10 novembre scorso, esplose il caso di una donna intubata coperta da formiche.