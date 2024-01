Napoli, killer entrano in casa: per fuggire si lancia dal balcone, morto 50enne a San Pietro a Patierno

Omicidio a Napoli: questa notte gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a San Pietro a Patierno a seguito di segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco rinvenendo il corpo senza vita di un uomo classe 1973, Raffaele Cinque, con piccoli precedenti per rapina.

Omicidio a Napoli

La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione: al momento sarebbe emerso che l'uomo, trovandosi i killer in casa, per sfuggire all'agguato si sia lanciato dal balcone, rimanendo ucciso.

Nell'abitazione sarebbero stati rinvenuti 9 bossoli. Quindi i killer avrebbero sparato all’interno dell'appartamento, e la vittima avrebbe tentato la fuga lanciandosi dal balcone. Altri colpi potrebbero essere stati esplosi dall’alto verso la strada per finirlo. Ancora da stabilire se il decesso sia stato provocato dai colpi di pistola esplosi nei suoi confronti o se la morte sia dovuta alla caduta dal balcone.