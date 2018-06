Napoli, inseguito dai sicari in auto finisce contro un muro, 28enne freddato a colpi di pistola

All’alba, alla discesa Coroglio, un 28enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d’arma fuoco. È deceduto pochi istanti dopo. Indagini affidate alla Compagnia di Bagnoli.



L'auto della vittima ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Forse il giovane ha compreso di essere seguito e per questo ha tentato di fuggire. I sicari però lo hanno raggiunto ed hanno esploso diversi colpi di pistola: hanno sparato a distanza ravvicinata mandando in frantumi i vetri della utilitaria. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

