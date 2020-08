Napoli, morta ragazza di 15 anni investita in centro. Gravemente ferita l'amica 14enne

Napoli, una ragazza è morta in un incidente dalle modalità tragiche in pieno centro. Sconvolgente la dinamica: la quindicenne stava attraversando la strada insieme a un'amica di un anno più giovane a piazza Carlo III, non distante dal Duomo di Napoli, Le due sono state investite da un giovane di 21 anni alla guida di una Smart Forfour. La quindicenne è morta, la 14enne, ricoverata al Cardarelli, ha una prognosi di 30 giorni per fratture varie. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118: è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale consumo di alcol e droga. Le indagini sull'incidente sono affidate alla polizia municipale, sezione Infortunistica stradale comandata da Antonio Muriano.

