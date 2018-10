Milik, notte da incubo a Napoli: pistola in faccia e rapina

di Giuseppe Crimaldi

Choc a Napoli: il bomber polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato nella notte mentre rientrava a casa dopo la vittoria di Champions contro il Liverpool.L'episodio si è verificato alle 2 della notte a Varcaturo. Il centravanti del Napoli era a bordo della sua auto, ma non stava guidando, e si stava dirigendo verso casa quando si è visto sbarrare la strada da una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone con il volto coperto da caschi integrali. Uno dei due è sceso e, dopo aver puntato una pistola al volto del calciatore, gli ha intimato di consegnare il Rolex Daytona da 20mila euro. Subito dopo i rapinatori si sono dati alla fuga in direzione di Licola. Milik si è presentato nella mattinata di oggi alla caserma dei carabinieri di Varcaturo dove ha formalizzato la denuncia. I militari ora stanno indagando a tutto campo, visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.