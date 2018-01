Napoli, casa in fiamme tra i vicoli: morta una donna

di Oscar De Simone

Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici «bassi» napoletani. Una donna di 53 anni è deceduta nel rogo tra le grida di terrore da parte degli abitanti che hanno visto levarsi alte le fiamme nel cielo.In vico della Calce è in corso l'intervento degli uomini dei vigili del fuoco, al lavoro da un'ora per cercare di domare l'incendio. Ancora sconosciute le cause del rogo.