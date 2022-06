Napoli, furgone investe passanti tra Cercola e Volla: arrestato il conducente, morto uno dei tre feriti

È stato catturato l'uomo che ha investito tre pedoni in tre luoghi diversi alla guida di un furgone bianco. Luigi Guadagno, 73 anni, investito in viale del Progresso a Cercola, è morto dopo un delicato intervento chirurgico. Gli altri due feriti sono una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla, e una donna di 47 anni, travolta dal furgone in viale del Progresso.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat Doblò di colore bianco, abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. Un paio d'ore dopo è stato identificato anche il conducente, un 29enne napoletano. L'uomo si trova ora presso la caserma dei carabinieri di Cercola: la sua posizione è al vaglio d’intesa con l’autorità giudiziaria.

Tra i video c'è anche quello diventato ormai virale relativo all'investimento della donna a Cercola.