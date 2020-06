Napoli, accende la luce e esplode la casa: una donna grave in ospedale

Un boato e tanto fumo. Un'esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas ha svegliato questa mattina tutti gli abitanti di via del Priorato, nel centro di Napoli, una delle traverse di via Salvator Rosa.

Una donna di 55 anni, originaria dello Sri Lanka, è rimasta gravemente ferita dopo un'esplosione avvenuta nella sua abitazione nel centro di Napoli. Il fatto è avvenuto in via del Priorato. Secondo una prima ricostruzione, rientrando a casa la donna ha acceso l'interruttore della corrente elettrica e c'è stata l'esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell'alloggio e gli agenti della polizia. La donna è ricoverata all'ospedale Cardarelli.



Violentissima l'esplosione, sul posto polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e e protezione civile. Una donna di origini cingalese è stata portata in ospedale in codice rosso.



Ultimo aggiornamento: 11:20

