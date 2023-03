Napoli-Eintracht, caos tifosi: scontri e guerriglia in centro. Auto della polizia in fiamme, pietre contro bus dei tifosi tedeschi

Intorno a mezzanotte e mezza circa dieci uomini con volto coperto e vestiti di nero hanno lanciato bottiglie di vetro con un bar di piazza Bellini, nel centro di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dai militari dell'Esercito di vigilanza in piazza. Da una prima ricostruzione, sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell'Eintracht Francoforte, impegnata stasera nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Non risultano feriti. Il bar, al momento del lancio delle bottiglie, era chiuso. I Carabinieri indagano per identificare le persone coinvolte. Sono alcune centinaia i tifosi dell'Eintracht Francoforte giunti a Napoli ieri sera, nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita disposto dalla Prefettura per i residenti nella città di Francoforte.