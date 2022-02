Napoli, bambino di 3 anni cade dalla finestra del secondo piano: è gravissimo

Napoli, dramma a Quarto Flegreo, dove un bambino di tre anni è precipitato dal secondo piano di uno stabile in via Casalanno. Il piccolo avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi a una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto.

Trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre, gli è stata diagnosticata una frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale. Trasferito all'ospedale Santobono di Napoli, è ancora in vita ma in prognosi riservata. Indagini dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli per comprendere dinamica e chiarire eventuali responsabilità.