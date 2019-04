Napoli, lite nel supermarket: proprietario accoltellato alla gola e ucciso dal figlio

di Melina Chiapparino

Per l'omicidio di Vincenzo Cardone, il commerciante 53enne, ucciso nel pomeriggio di oggi in un supermercato di via Nuova Poggioreale, nella zona orientale di Napoli, gli agenti della polizia stanno ricercando un figlio dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un litigio avvenuto all'interno del supermercato gestito dalla vittima.

