Nada Cella, trovate tracce di sangue sullo scooter di Annalucia Cecere: ora l'analisi del Dna

Possibile svolta nell'omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata nel 1996 nello studio del commercialista dove lavorava a Chiavari. Gli investigatori hanno trovato tracce di sangue sul motorino usato 25 anni fa da Annalucia Cecere, l'ex insegnante di 53 anni, indagata per il delitto. Le tracce dovranno però ora essere sottoposte a nuovi accertamenti per capire a chi appartengano. Per questo nei prossimi giorni gli investigatori della scientifica dovranno eseguire alcune analisi irripetibili per estrarre il Dna. Lo scooter è stato sequestrato nelle scorse settimane alla Cecere che lo teneva in un box a Boves, dove vive.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Nada Cella, telefonata choc: «Ho visto quella donna tutta... IL DELITTO Nada Cella, minacce dell'indagata alla criminologa che ha fatto... IL FOCUS Nada Cella, sequestrato scooter di 25 anni fa: apparteneva... LIGURIA Nada Cella, luminol su uno scooter di 25 anni fa: apparteneva...

Nada Cella, telefonata choc: «Ho visto quella donna tutta sporca». Caccia alla testimone

Nada Cella, gli indizi sull'indagata Annalucia Cecere

Alcuni testimoni avrebbero visto Cecere la mattina del delitto, il sei maggio 1996, mentre sporca di sangue saliva sul suo motorino nei pressi dello studio del commercialista Marco Soracco, dove la vittima lavorava e dove è stata trovata agonizzante. Soracco e sua madre sono indagati per false dichiarazioni al pm per avere mentito sui reali rapporti tra il professionista e l'ex insegnante.