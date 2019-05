Musei Vaticani, maxi-rissa tra promoter di agenzie turistiche: 8 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se le sono date di santa ragione a colpi di ombrelli e tutto quello che avevano tra le mani. Un gruppo di promoter di diverse agenzie turistiche che hanno litigato per accaparrarsi alcuni clienti. I carabinieri della Stazione San Pietro hanno denunciato 8 cittadini del Bangladesh per rissa. In viale Vaticano all’altezza dei, gli 8 uomini, di età compresa tra i 24 e 43 anni, tutti promoter, intenti a sponsorizzare i relativi voucher per l’ingresso al sito museale, hanno iniziato a litigare animatamente per motivi di concorrenza e per il procacciamento dei clienti. Dal diverbio si è passato ai fatti: gli otto hanno iniziato a spintonarsi e a colpirsi a vicenda, utilizzando anche cartelline e ombrelli, ma sono stati immediatamente bloccati dai militari, intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano notato la scena. Degli agitati solo uno è ricorso alle cure mediche presso l’ospedale Santo Spirito, per le contusioni riportate. I carabinieri li hanno denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria.