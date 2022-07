Questa mattina a Villaggio Falcone sono iniziati i lavori di rimozione del murale dipinto su una delle case popolari di via Caterina Usai per ricordare Nicholas Orsus Brischetto, il giovane morto lo scorso 20 luglio sul Grande raccordo anulare per un incidente: stava sfrecciando con la sua Audi a 300 chilometri all'ora. Gli amici, e i familiari d'origine rom, gli hanno dedicato un funerale e una veglia show, con tanto di cantanti neomelodici napoletani. A via Follereau, proprio accanto a via Usai, sgasate e sfrecciate di bolidi e auto da corsa hanno gettato nel panico i residenti.

Morto a 300 all'ora sul Gra, funerali show con supercar e murale. Ira del Municipio: «Va rimosso, messaggio sbagliato»

Roma, sarà rimosso il murale di Nicholas Brischetto, il giovane morto a 21 anni sul Gra

Nel frattempo, i writer hanno iniziato a dipingere l'opera su una delle case popolari di proprietà del Comune di Roma. Sul posto, una task force composta da carabinieri, polizia e agenti della polizia locale, oltre al nucleo decoro urbano del Campidoglio che in alcune ore di lavoro ha rimosso l'immagine del giovane.