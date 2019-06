Muore sulla spiaggia a 50 anni, forse stroncato dal caldo

di Tito Di Persio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 50 anni è morto sul litorale nord di), nelle vicinanze dellalibera della Stazione di Tollo. Il fatto è avvenuto questa mattina e sul posto sono arrivati il personale del 118 e gli uomini della Capitaneria di porto di Ortona. Al momento non sono chiare le cause del decesso, anche se sembra che si sia trattato di un malore, forse complice il gran. Stando al racconto di alcuni testimoni l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra mentre era sulla riva. Il magistrato di turno non ha disposto l’autopsia, autorizzando il rilascio della salma ai familiari che sono accorsi sul luogo del dramma.