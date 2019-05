Muore a 76 anni mentre fa sesso con una prostituta: la donna chiede i soldi della prestazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 76 anni si era appartato con una prostituta , ma il suo cuore non ha retto. L'anziano uomo di Bari è morto nella campagna di, una piccola frazione del comune pugliese di, dove si era appartato con una prostituta. La vittima sarebbe morto durante l'atto sessuale, colto da un malore. Secondo quanto riporta Il Quotidiano Italiano l'uomo sarebbe stato trovato fuori dalla sua auto, ormai privo di vita, con i pantaloni parzialmente abbassati.Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la stessa prostituta che, spaventata dal malore del suo cliente, ha subito chiamato il 118. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione dei paramedici, il malore per il 76enne è stato fatale. Secondo le fonti, pare che la donna pretendesse comunque di essere pagata per la sua prestazione con l'importo pattuito di 30 euro.