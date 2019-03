Muore a 42 anni schiacciato dal trattore che stava guidando davanti al padre alle porte di Roma

di Morena Izzo

E' morto a 42 anni schiacciato dal trattore che stava guidando. E' avvenuto verso le 11, nelle campagne di Civitella San Paolo in località Cava dei Sassi, alle porte di Roma, su un terreno di proprietà del padre della vittima, presente nel momento dell'incidente. E' stato proprio lui a chiamare i soccorsi, insieme ad un altro familiare.La vittima, A.S. un artigiano di Civitella San Paolo, stava percorrendo con il trattore un tratto in pendenza. Il mezzo, che trasportava alcuni pezzi di legno, si sarebbe ribaltato tre volte. Sul posto è arrivata anche l'eliambulanza, ma l'uomo era già morto a causa delle gravi lesioni riportate. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118.La salma è stata messa a disposizione della famiglia dal magistrato di turno della Procura di Rieti. I carabinieri della stazione e della compagnia di Monterotondo, sono intervenuti per svolgere i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e ascoltare i testimoni.