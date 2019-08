Muore sulla poltrona del salotto: “vegliato” da due pitbull per una settimana

Un 47enne di Montelabbate, Massimo Pastore, è stato trovato morto in casa, forse deceduto da una settimana probabilmente a causa di un malore, riverso sulla poltrona del salotto, e

vegliato" da due pitbull. Il corpo dell'uomo, disoccupato, è stato trovato senza vita verso le 14 dopo la segnalazione di un vicino di casa che sentiva un forte odore provenire dalla finestra dell'abitazione. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Il 47enne era salito alla ribalta circa un mese e mezzo fa circa per aver staccato un pezzo di orecchio a morsi al tecnico della caldaia che gli stava facendo manutenzione.



Pastore, che venne per questo arrestato e poi rilasciato con obbligo di firma, soffriva di diabete e di problemi psichici per cui era seguito dal reparto ospedaliero. Viveva con una compagna partita da circa dieci giorni per una vacanza. Nella casa, che ha finestre protette da sbarre di ferro, non sono stati trovati segni di effrazione: in garage c'erano altri due cani pitbull che non mangiavano da giorni. A terra vicino al corpo sono state trovate abbondanti tracce di sangue forse dovute al malore improvviso: gli investigatori escludono per ora una morte violenta ma attendono l'esame sul corpo del medico legale per esprimere valutazioni definitive. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Pesaro e condotte dai carabinieri della stazione di Vallefoglia. Per la rimozione del corpo in avanzato stato di decomposizione i vigili del fuoco hanno utilizzato speciali attrezzature e respiratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA