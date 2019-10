Muore fulminato a 35 anni mentre pota gli alberi di casa: i vicini lanciano l'allarme dopo il blackout

Muore fulminato a 35 anni mentre pota gli alberi di casa. A dare l'allarme sono stati idopo ilforse provocato da un cavo dell'alta tensione tranciato. Il cadaveredi un uomo,, di 35 anni, è stato trovato stasera in un terreno di sua proprietà a, nel Cosentino Secondo una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere rimasto fulminato da un contatto con undell'mentre era impegnato in lavori di potatura di alcuni alberi.La corrente elettrica, tra l'altro, nella zona è saltata ed il corpo è stato trovato dopo che i vicini della vittima hanno chiamato i tecnici dell'Enel per riparare il guasto. Sulla dinamica, comunque, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano.