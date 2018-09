Esce dal supermarket e muore: doveva andare a prendere il figlio di 6 anni a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stroncata da una malore prima di andare a prendere il figlio a scuola. La tragedia si è consumata ieri mattina a Ceccano, vittima è, 40 anni. Intorno a mezzorgiono, la donna, dopo aver fatto spesa, aveva imboccato la strada strada, in zona Rifugio, per tornare nella sua abitazione e quindi andare a prendere il figlio di sei anni a scuola. Improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciata a terra priva di sensi. Un passante ha visto la scena e ha chiamato subito i soccorsi, ma l'intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Tra le cause del decesso si ipotizza un infarto. La donna, quando aveva poco più di tre anni, aveva perso la madre, anch'essa morta per un malore improvviso.E questa mattina una tragedia simile avvenuta anche a Cassino, vittima sempre una giovane madre: Roberta Schina, di 36 anni. La donna nellla propria abitazione di via Sferracavalli, è entrata nella camera della figlia minorenne quando improvvisamente si è sentita male. La figlia ha provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Mercoledì scorso la donna si era recata in ospedale per alcuni presunti attacchi di panico.