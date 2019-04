Muore guidando l'auto contromano in autostrada e provocando anche il ferimento di altre cinque persone a Salerno . E' il bilancio dell'incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi sull'A2 Autostrada del Mediterraneo nel tratto salernitano tra gli svincoli, direzione nord, diA causare l'incidente una vettura, Fiat Punto, entrata in autostrada contromano allo svincolo di Atena Lucana (Salerno), che si è scontrata frontalmente con un'altra auto, un'Audi A4 Station Wagon, i cui occupanti sono rimasti tutti feriti e trasportati presso il vicino ospedale di(Salerno). A perdere la vita un uomo di 80 anni originario di(Salerno) che era alla guida dell'auto che viaggiava contromano.LEGGI ANCHE: Nonna di 84 anni guida contromano in tangenziale sulla corsia di sorpasso Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, personale del 118 e dei Vigili del Fuoco di sala Consilina, oltre alle squadre di Anas. Il traffico veicolare è provvisoriamente deviato allo svincolo di Padula con rientro in autostrada a Sala Consilina.