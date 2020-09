Muore annegato durante un bagno fuori stagione, tampone sul corpo: era positivo

Muore per annegamento e, prima dell'autopsia, risulta positivo al tampone, eseguito sulla salma. Aveva il Covid-19 l'ucraino di 41 anni il cui corpo è stato recuperato domenica nelle acque antistanti San Salvo (Chieti). L'uomo, un autotrasportatore, sabato pomeriggio stava facendo un bagno insieme ad un collega, quando i due si sono trovati in difficoltà a causa del mare agitato. Il suo amico è stato salvato da una barca di pescatori, mentre di lui si è persa ogni traccia, fino al ritrovamento, il giorno seguente. Come da prassi, è stata disposta l'autopsia e prima

dell'accertamento medico legale è stato eseguito il tampone, che ha dato esito positivo. Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA