Mugello, bimbo di 2 anni scompare nei boschi: «Stamani ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato»

Ore di allarme e preoccupazione nelle campagne di Campanara nel Mugello, dove questa notte è scomparso un bimbo di due anni. A dare l'allerta sono stati i genitori questa mattina: «Stamani ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato nel letto». Avrebbero detto questo i genitori del piccolo ai carabinieri che vivono in una comunità isolata e "alternativa", raggiungibile solo con una strada sterrata, nel comune di Palazzuolo sul Senio, comune in mezzo ai boschi del Mugello, nella città metropolitana di Firenze.

Bimbo di 2 anni scompare, l'allarme

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi genitori questa mattina appena alzati. I due si sono accorti che il piccolo mancava dal proprio letto e, dopo averlo cercato nel circondario, hanno deciso di allertare i soccorsi i soccorsi. Stando alla loro testimonianza rilasciata alle forze dll'ordine, la scomparsa del piccolo risalirebbe alla notte tra lunedì e martedì. Sul posto, sono arrivati numerosi soccorritori tra forze dell'ordine, sanitari e pompieri che hanno immediatamente avviato le ricerche del bimbo. Secondo quanto emerso, infatti, la zona dove vive il piccolo con una ristretta comunità di persone, tra cui la famiglia, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada. È una vera e propria comunità quella in cui la famiglia vive che si è sistemata in zona negli anni Ottanta a ottocento metri di altitudine, in un luogo piuttosto remoto e poco frequentato. Qui si sono concentrate le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri che stanno scandagliando i boschi palmo a palmo con l'aiuto dei membri della stessa comunità. Data la tenera età del bambino si pensa non sia andato molto lontano. Sul posto sono arrivate anche unità cinofile che stanno controllando anche un laghetto antincendio vicino all’abitazione del piccolo scomparso.