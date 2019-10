Arrestato il rapper Mr Melt: trovato con coca, hashish e ketamina

di Marco De Risi

E' stato fermato per un controllo venerdì a piazza Vittorio, all'Esquilino. Lui si chiama, 31 anni, in arteil famoso rapper romano, molto seguito fra i giovani che inneggia all'uso di droghe e alla ribellione delle forze dell'ordine. E' stato trovato in possesso di cocaina, hashish e ketamina, oltre a 675 euro in banconote di piccolo taglio. Era a bordo di un'Audi A3 insieme ad altre tre persone fra le quali una ragazza che nascondeva nel reggiseno alcune dosi di droga . La giovane è stata solo denunciata.Poi la polizia ha effettuato una serie di arresti sempre nel mondo della droga. Un chilo di di marijuana era nascosta in una maglia all’interno di una borsa. Droga trovata a A.B., queste le sue iniziali che fermo ad aspettare l’autobus, si guardava sempre intorno. Stato d’animo che ha insospettito due poliziotti che, liberi dal servizio, a bordo di autovettura privata, si trovavano a passare su via di Acqua Bulicante. Chiesto l’ausilio degli agenti del commissariato Porta Maggiore, hanno proceduto al controllo del cittadino straniero. Il giovane, 24enne di origini nigeriane residente a Teramo, è stato ammanettato. E sono stati gli uomini della sezione Falchi della Squadra mobile ad arrestare F.G. di 49 anni romano poiché trovato con 1 kg e 500 grammi di marijuana, circa 160 grammi di hashish ed una pistola mauser calibro 7,65 completa di caricatore.A seguito dei numerosi controlli da parte degli agenti del commissariato Colombo, nella zona adiacente al parco pubblico di largo Beato Placido Ricciardi, luogo di ritrovo di numerosi giovani che frequentano i locali della movida, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione volto al rintraccio di soggetti dediti allo spaccio. Gli investigatori fingendosi fruitori dell’area verde, hanno notato un uomo che era in attesa nei pressi di una panchina in attesa di clienti a cui ha venduto alcune dosi in cambio di denaro - subito fermato ed identificato per A.H.E.H. 31enne di nazionalità egiziana è stato trovato con altre dosi di hashish già pronte per essere vendute e denaro contante. Arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la direttissima. Per l’uomo è stata applicata la misura cautelare personale del divieto di ritorno nel Comune di Roma imponendogli di non dimorare e di non accedere più in questo Comune.In piazzale degli Eroi, gli agenti del commissariato Prati, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno della droga, hanno notato una persona che con gesti «tipici» da spacciatore attirava gli eventuali «clienti». Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di alcune dosi di «fumo»: segnalato alla Prefettura. Grazie all’attività di controllo effettuata sulla persona, sempre i poliziotti di Prati hanno organizzato servizi di osservazione negli stabili e abitazioni vicine che hanno consentito di fermare C.M. 35enne romano con precedenti di polizia, con della droga. Accompagnato presso l’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di hashish, di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, nonché una cartuccia di una pistola calibro 45. Successivi accertamenti sulla sostanza stupefacente in sequestro hanno consentito di appurare che sarebbero state immesse sul mercato non meno di 650 dosi. Arrestato e portato in Tribunale per la direttissima, il 35 enne è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere. E in via Ostuni, angolo via Manfredonia, alla vista degli uomini del Reparto volanti e del commissariato Prenestino, D.V., 33enne originario di Barletta ma residente a Roma, con precedenti di polizia, in modo repentino ha cercato di allontanarsi. Fermato per un controllo ha cercato di disfarsi di un involucro, rinvenuto dai poliziotti risultato poi contenere cocaina. Perquisito è stato trovato con una busta contente circa 40 grammi di hashish e diverse dosi di «polvere bianca». Sono stati individuati in via dell’Archeologia dagli agenti del commissariato Casilino, sorpresi nello scambio di droga/denaro G.D. di 41 anni nato a San Benedetto del Tronto e residente a Roma e C.M. 41enne romano, entrambi con precedenti di polizia - fermati, al primo hanno trovato 12 dosi di coca e 280 euro in contanti mentre al secondo due dosi di eroina - dosi già pronte per essere vendute.Individuata l’abitazione di un pusher nel quartiere Primavalle, gli agenti del commissariato Aurelio, hanno avviato un’attività di monitoraggio - diversi gli appostamenti che hanno consentito di constatare un discreto movimento di «clienti» e notare in modo particolare il modo di suonare al citofono: due veloci e brevi suoni ravvicinati tra loro e subito dopo lo spacciatore si affacciava dalla veranda per controllare chi fosse. I poliziotti hanno deciso di fargli visita - hanno citofonato e pensando che fossero dei clienti, li ha fatti salire a casa: li stava attendendo sul pianerottolo con due involucri contenenti cocaina. Identificato: M.A. 44enne romano, con precedenti di polizia. La casa è stata perquisita e trovati 53 involucri di cocaina, 6 dosi di hashish, 1 involucro di «maria» e 500 euro in contanti. 