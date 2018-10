Mostro di Foligno, per i giudici Luigi Chiatti è ancora «socialmente pericoloso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè ancora «socialmente pericoloso». Questo il responso del tribunale di sorveglianza di Cagliari su- l'uomo che uccise due giovanissimi tra il 1992 e il 1993 nel piccolo centro umbro - prolungando di altri due anni la sua reclusione nella struttura ad alta sicurezza di Capoterra, in Sardegna. Decisione presa in base alle relazioni di un criminologo e del personale della(Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), tra cui uno psichiatra, che seguono Chiatti nella struttura gestita dalla locale Usl.La pericolosità sociale di Chiatti, ormai cinquantenne, sarà nuovamente valutata tra poco meno di due anni. Se di nuovo accertata, la custodia in una Rems proseguirà e teoricamente potrebbe succedere anche a vita. Chiatti è stato definitivamente condannato in appello a 30 anni di reclusione con il riconoscimento della seminfermità mentale. Con la sentenza è stata infatti stabilita la sua pericolosità sociale e quindi nel settembre del 2015 è stato trasferito dal carcere di Prato alla Rems in Sardegna.