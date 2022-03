Moses che si piega sulle gambe, si appoggia al muretto e crolla pochi metri dal campo di basket che aveva appena lasciato. Il cuore lo ha abbandonato anche se aveva solo 17 anni, non si rialzerà mai più. Giocava a pallacanestro non in campionato, non a livello agonistico, aveva dovuto lasciare lo scorso anno la Fortitudo Basket di Cisterna, i medici avevano detto che non poteva giocare: non gli era stato rilasciato il certificato di idoneità. Ma lui deve avere pensato: cosa possono farmi quattro rimbalzi al campetto di largo Passamonti? Ed è andato con i suoi amici a giocare.

Moses Kamara aveva 17 anni, una passione viscerale per il basket e un amore matto per la vita. Viveva con la famiglia a Cisterna di Latina, un pugno di chilometri a sud di Roma, ma era cresciuto nella Capitale, tanto che sabato aveva deciso di tornare dagli amici di sempre per una giornata in compagnia e una partitella al parco. È morto sotto i loro sguardi increduli e sotto quelli del fratello maggiore Joseph, sconvolti da un dolore repentino: Moses che si ferma, si piega, si accascia e di lì a poco muore strappato alla vita mentre corre dietro alla sua irrinunciabile passione. Gli amici hanno capito subito che la situazione era gravissima, hanno chiamato il 118 e chiesto disperatamente aiuto. Hanno sperato in un miracolo che non è arrivato. Moses non ce l'ha fatta. La notizia si è diffusa a Cisterna sabato sera, ma soprattutto domenica, un evento che ha scosso l'intera comunità, ancora incredula per la tragedia che ha colpito Moses. Si era trasferito da poco nella città pontina, esattamente lo scorso maggio, ma era già molto apprezzato, aveva creato fin da subito legami forti con i suoi coetanei. Era uno studente del liceo Ramadù di Cisterna, frequentava il quarto anno della sezione a indirizzo linguistico. La tragedia si è consumata mentre giocava nel parchetto pubblico di largo Passamonti, a San Lorenzo. Era il quartiere dove era cresciuto, e lì è tornato per riabbracciare i suoi amici di una vita. Una vita troppo breve.

«Moses era tesserato con noi fino alla stagione scorsa, la 2021 - raccontano i responsabili della Fortitudo Basket Cisterna - poi è stato fermato all'inizio dell'attuale stagione agonistica perché non aveva superato la visita medica, era stato riscontrato un problema cardiaco. Un ragazzo molto educato, con un grande senso di responsabilità, uno di quegli atleti che ragiona in gruppo, collante fondamentale per fare squadra. Un grande appassionato di pallacanestro». Una perdita enorme, inattesa, che lascia attoniti. Ieri a Cisterna non si parlava d'altro, in tanti lo ricordano nei parchi pubblici della cittadina dove andava spesso perché gli bastava una palla, un canestro, due palleggi, innescare un terzo tempo e tanti amici per passare la giornata spensierato. Si vedeva spesso nell'impianto sportivo in disuso nella zona di Shanghai. A scuola parlano di lui, lo raccontano come un ragazzo con la testa sulle spalle, l'amico di tutti, uno che si impegnava nello studio e si confrontava volentieri con i docenti.

«Moses non lo dimenticheremo mai - dicono i ragazzi del liceo Ramadù - era gentile, sereno, sempre allegro e ironico, generoso e disponibile con tutti». Anche i suoi professori parlano di uno studente «educato e volenteroso, che si impegnava non solo nelle normali attività scolastiche ma disegnava e scriveva per il blog della scuola e partecipava alle attività della biblioteca di istituto. Moses era socievole, solare e amico di tutti, coraggioso e amante della vita». I ragazzi aggiungono: «Lo vogliamo ricordare mentre sfrecciava sullo skateboard o mentre ballava sul balcone di casa indossando le sue cuffiette, sempre felice e spensierato». Gli studenti si sono organizzati anche per raccogliere offerte per contribuire alle spese per il rito funebre, è il loro modo per stringersi a una famiglia straziata.

