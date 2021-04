Covid, Cosenza: ventenne muore dopo un malore: era positivo

Morire, positivo al Covid-19, a vent'anni. Succede in Calabria, a un ragazzo di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. Il ragazzo è morto la notte scorsa durante il trasporto in ambulanza verso il Pronto soccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza.

Secondo quanto si è appreso, il giovane, in isolamento domiciliare perché positivo al Covid, avrebbe accusato un malore mentre si trovava a casa. I familiari hanno allertato il 118 e sul posto è subito intervenuta un'ambulanza.

Le condizioni del ventenne, nonostante i tentativi posti in essere dai medici dell'ambulanza, si sono aggravate ed il ragazzo è morto poco prima di arrivare in ospedale.

I siti d'informazione locali riportano che il ragazzo era risultato positivo già da diversi giorni, e che era sotto terapia antibiotica, in quarantena con la madre. Positivo anche il padre, ricoverato, da dieci giorni, in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Anche i due nonni sono positivi al coronavirus.