Napoli, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco a San Giorgio a Cremano

Uomo ucciso in strada a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta in via Luca Giordano, dove erano stati segnalati diversi spari: sul posto è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, non ancora identificato, con numerose ferite provocate da colpi di arma da fuoco. Accanto a lui lo scooter a bordo del quale stava presumibilmente viaggiando. Sull'accaduto sta indagando la Polizia.

Ultimo aggiornamento: 11:54

