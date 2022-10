Roma, uomo morto in strada a San Lorenzo: sul corpo diversi lividi. Indaga la polizia

Un uomo è stato trovato in fin di vita oggi a Roma, nella zona di San Lorenzo. In base alle prime informazioni, sul suo corpo sono state individuate diverse ecchimosi, forse compatibili con una caduta. Sul posto, in via dei Campani 50, anche il personale del 118 che ha trasportato il paziente al pronto soccorso del San Giovanni dove è successivamente deceduto. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte. L'uomo, a quanto risulta, soffriva di gravi problemi respiratori. Sono in corso indagini della polizia intervenuta successivamente.

Roma, sulla Laurentina spuntano fantocci anti-degrado. «Niente semafori e segnaletica, qui aspettano il morto»