Morto il ragazzo investito venerdì dal treno ad Angri: dolore sui social per Tobia

di Daniela Faiella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta Tobia Falcone.venerdì scorso è morto ieri sera. Le sue condizioni erano gravissime. I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Nocera Inferiore, dove il ragazzo era stato trasferito dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia, avevano spiegato ai familiari che la sua vita era appesa ad un filo.Sui s ocial il cordoglio della gente, di quanti in questi giorni avevano seguito con ansia a partecipazione gli sviluppi della tragedia, unendosi in preghiera per Tobia. «Resterai l'amico, il fratello, il cugino, il nipote, il figlio di ognuno di noi - scrive Patty su Fb - Anche di chi non sapeva nemmeno chi fossi. Sì caro Tobia, la preghiera,la speranza che in questi giorni ha unito questo paese portava il tuo nome... Il tuo sorriso conosciuto attraverso quella fotografia apparterrà ad ognuno di noi per sempre!Sii la forza della tua famiglia. Buon viaggio giovane, Tobia».