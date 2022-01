Precipita dalla finestra dell'ospedale: infermiere lo trovano morto nel cortile

OSIMO - Tragedia nella tarda serata di giovedì all'ospedale di Osimo nelle Marche, dove un anziano è precipitato da una finestra ed è morto sul colpo. Inutili, purtroppo, i soccorsi che sono stati prestati immediatamente.

A lanciare l’allarme sono state le infermiere del reparto in cui era ricoverato, in Chirurgia generale: l’avevano visitato poco prima, ma al ritorno hanno trovato la finestra aperta. Si sono affacciate e hanno visto il corpo a terra. Mistero sulle cause della tragedia.