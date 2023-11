Cade da Ponte Garibaldi e muore a 23 anni a Roma, l'ipotesi di un volo fatale per «scattarsi un selfie»

Si chiamava Peter Reithofer, il 23enne austriaco caduto nel tardo pomeriggio di ieri da Ponte Garibaldi, all'altezza dell'isola Tiberina, a Roma.

Ragazzo cade da ponte Garibaldi a Roma, morto. Il corpo recuperato all'altezza dell'Isola Tiberina

Descritto come un ragazzo «molto introvers», il ragazzo non avrebbe dato segnali di malessere tali da giustificare l'ipotesi di un gesto volontario. Con sè, al momento della caduta, aveva solo il cellulare grazie al quale è stato possibile identificarlo. Secondo una prima ricostruzione fatta sul posto dai poliziotti e dagli agenti della Polizia Locale non è escluso che la vittima sia caduta nel tentativo di scattarsi un selfie, finendo sul massetto dell'isola Tiberina.