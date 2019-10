Incidente su una nave cargo Grimaldi: muore un marinaio, un altro è ferito

La vittima dell'incidente è un marinaio bulgaro di 24 anni. Anche il ferito, secondo quando si è appreso, sarebbe della stessa nazionalità. Il cargo era partito ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30, quando il comandante della «Malta» ha chiesto l'intervento della Guardia costiera, comunicando che a bordo era avvenuto un incidente con un morto e un ferito.



Dalla Capitaneria di Porto Torres si alzato un elicottero per organizzare i soccorsi. Costata la situazione, è stato deciso di far arrivare il cargo a Porto Torres, dove la nave dovrebbe attraccare intorno alle 15. Qui i militari della Guardia costiera, guidati dal comandante Gianluca Oliveti, saliranno a bordo per eseguire tutte le verifiche del caso. Dell'incidente è stata informata anche la Procura di Sassari, che ha avviato un'inchiesta affidando le indagini alla Capitaneria di Porto Torres.

