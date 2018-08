© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico Soffientini, un musicista laureato al conservatorio “Giuseppe Verdi”, è morto ieri notte in un tragico incidente in val Brembana sulla statale 470. Il giovane, 26enne, viaggiava a bordo della sua Mitsubishi Colt quando si è scontrato con un autocarro della dittà Koinè. Per il giovane, invece, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Federico, musicista milanese, era di ritorno da Valtorta, dove aveva trascorso la giornata ad un raduno di oboisti.Dolore nel suo paese, Pregnana Milanese, dove Federico era molto conosciuto. Il giovane avrebbe festeggiato il quinto anno di fidanzamento con una musicista conosciuta al conservatorio, Nora Battaglia che ha espresso tutto il suo dolore in un post su Facebook: «Voglio dirti che sei stata l'unica cosa per la quale ho lottato e se tornassi indietro lotterei ancora. Ti amo». La giovane alle emittenti locali ha rivelato di aver mandato un messaggio su whatsapp al fidanzato. Ma Federico non lo ha mai visualizzato.