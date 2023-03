Ragazzo di 29 anni trovato morto a Shanghai, la mamma: «Chi sa qualcosa parli, mi aiuti». Marcello Vinci scriveva: «Voglio che sia ultimo anno in Cina»

Marcello Vinci, un ragazzo di 29 anni originario di Martina Franca (Taranto), è morto a Shanghai la notte tra il 5 e il 6 marzo. Non si conoscono le cause del decesso di questo giovane professionista pugliese che è stato trovato privo di vita a Shanghai, in Cina, una settimana fa.

A dare conferma alla notizia che in questi giorni circolava sui social, è stata la mamma del giovane, Angela Berni, che a sua volta ha rivolto un appello su Facebook. «A chiunque tra gli amici - ha scritto la donna nel post - ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini».

Il ragazzo, che aveva vissuto con la famiglia a Fasano (Brindisi), si era laureato all'Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina.

Dai pensieri postati su Facebook emerge che il ragazzo aveva patito in maniera particolare le restrizioni legate al Covid. Il 10 novembre scorso, rientrato in Cina dopo un week-end trascorso a casa, in Italia, scriveva: «Mentre voi vivete senza mascherine da anni, io mi preparo a fare l'ennesima quarantena. Tengo a precisare che sono stato rinchiuso 2 settimane tra luglio e agosto, 27 giorni in 30 giorni totali nel mese di settembre, una settimana a ottobre e….avevo finito l'ultima quarantena di 7 giorni 3 giorni fa».

In un altro, post, il 6 dicembre 2022, affermava: «L'unico desiderio sotto l'albero è che questo sia il mio ultimo anno in Cina».

Amici e insegnanti sconvolti, i messaggi sulla bacheca di Marcello Vinci

Nonostante si trovasse molto lontano dalla sua Puglia, Marcello aveva ancora contatti in Italia. In queste ore, in questi giorni in tanti hanno scritto sulla sua bacheca Facebook per un ricordo, per un messaggio di condoglianze. Particolarmente toccante il post di una sua ex insegnante, Vincenza, che scrive: «Marcello è stato mio alunno negli anni del Liceo. L'ho visto crescere nel tempo, tenace e ambizioso, ho visto il suo futuro prendere forma mentre mi ripeteva che secondo lui non aveva senso studiare la chimica perché lui aveva scelto il linguistico per studiare le lingue. Eppure la studiava, la chimica, e studiava anche la biologia. Perché voleva dei buoni voti e alla fine si era convinto che tutto quello che si studia serve e ha un senso. Lo ricordo praticamente bambino, sempre elegante e curato, lo ricordo orgoglioso alla maturità e felice di poter iniziare la sua vita lontano da casa. Ci siamo sentiti spesso negli anni, un po' meno forse negli ultimi. Seguivo, come tanti, le sue avventure in Cina, orgogliosa anch'io di quello che era diventato. Gli avevo anche promesso di andarlo a trovare ma la pandemia ha bloccato il mio viaggio in Cina. Ora non ci saranno più occasioni per sentirci o, magari, vederci. Nessun viaggio, nessun messaggio, niente. Restano solo i ricordi. Ciao Marcello, ti voglio bene».