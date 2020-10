Muore in auto mentre attende il ricovero ad Avezzano, le urla disperate della moglie: «Fateci entrare»

E' morto davanti all'ospedale, mentre attendeva di essere ricoverato dopo essere già stato rifiutato da un'altra struttura. Si chiamava Enzo Di Felice, 70 anni, ed è deceduto questa mattina alle 11.50 di fronte all'ospedale di Avezzano mentre era in attesa, in auto, di entrare al pronto soccorso, passando prima alla tenda triage dove si fa il controllo Covid-19 ai pazienti in arrivo. Accanto aveva la moglie che gridava: «Fateci entrare».

Prima di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale pubblico, la moglie e sorella di Di Felice erano andate con il familiare in una clinica privata chiedendo il ricovero per una forte difficoltà respiratoria, ma qui sarebbe stato risposto loro di rivolgersi al pronto soccorso di Avezzano è così hanno fatto: la sorella alla guida e la moglie accanto ad Enzo. Ma quando sono arrivate ad Avezzano le condizioni di Enzo Di Felice, che viveva a Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila, si sono aggravate fino al sopraggiungere della morte. I parenti, attraverso il sito site.it, hanno diffuso la loro foto mentre erano in attesa davanti all'ospedale. Enzo Di Felice non era un paziente affetto da coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 15:59

