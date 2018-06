Maxi schianto a Roma, morti lo chef Narducci e un'amica Grave l'uomo alla guida dell'auto

Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci, chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è morto insieme a una sua amica di 25 anni, Giulia Puleio, che viaggiava con lui su uno scooter dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della Mercedes Classe A un uomo di 30 anni italiano, ricoverato in codice rosso al Gemelli.



Avaveno passato insieme una serata al Vinoforum, dove era stato protagonista della manifestazione nei primi tre giorni, con showcooking e eventi serali. Ieri, però, aveva deciso di partecipare come ospite insieme a Giulia, un'amica che faceva la cameriera.

Erano insieme su quell'Honda sh. Dopo l'impatto, avvenuto intorno all'una, la macchina ha colpito tre veicoli in sosta. Sul posto la polizia locale del VII Appio per i rilievi. Richiesti gli accertamenti su assunzione droghe e alcool per il conducente della macchina. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilevi e la rimozione di detriti.

