Omicidio-suicidio a Fiumicino, maresciallo della Finanza uccide la compagna e si toglie la vita

I cadaveri di un uomo e della sua compagna sono stati trovati nel primo pomeriggio all'Isola sacra a Fiumicino in un appartamento in via del Portico Placidiano. A dare l'allarme è stato una tenente della Guardia di Finanza preoccupata per non avere sentito né visto al lavoro il maresciallo di Finanza di Fiumicino. La donna ha chiamato il 118, ma l'equipaggio non ha potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

APPROFONDIMENTI ROMA Fiumicino,omicidio-suicidio in via del Portico Placidiano ROMA Roma, uccide la madre con una fiocina e tenta il suicidio: il ragazzo... TORINO Torino, pensionato uccide moglie, figlio disabile e padroni di casa a... ITALIA Mantova, giovane soffoca la madre e poi si uccide: entrambi...

Si ipotizzerebbe un omicidio-suicidio. Lo si apprende da fonti investigative. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia ucciso la compagna e si sia poi suicidato con un colpo di pistola alla testa. Sulla vicenda indaga la polizia.

Roma, uccide la madre con una fiocina e tenta il suicidio: il ragazzo soffre di sindrome bipolare

Torino, pensionato uccide moglie, figlio disabile e padroni di casa a Rivarolo Canavese. Poi, si spara: è grave

Davanti alla palazzina di via Portico Placidiano i finanzieri hanno visto che c'era l'auto del collega, ma poi nessuno in casa rispondeva. Poco dopo il tragico ritrovamento. Inutili i soccorsi per il brigadiere 53enne Maurizio Zannolfi e per la sua compagna: dopo la guardia di finanza sono arrivati polizia e carabinieri. Nell'appartamento la polizia scientifica ha effettuato a lungo i rilievi. I due, entrambi separati, erano sul divano uno sull'altro. Da chiarire quanti colpi siano stati esplosi. Verrà probabilmente effettuata anche una perizia balistica. Fin dal primo momento gli investigatori hanno ipotizzato un omicidio-suicidio. Sembrerebbe che durante i rilievi in casa sia stato trovato una lettera in cui verrebbe annunciato il gesto e spiegato che la coppia era d'accordo.

Il biglietto è ora al vaglio degli investigatori. Costernazione e sgomento a Fiumicino davanti alla palazzina di tre piani nella zona centrale di Isola Sacra. Si sono radunati molti colleghi del brigadiere, che prestava servizio alla caserma di viale Traiano e ha anche un fratello nella guardia di finanza. Sul posto anche diversi residenti e conoscenti della coppia, increduli per quello che è accaduto. In casa sono ancora in corso i rilievi. Sulla vicenda indaga la Guardia di finanza con il supporto del Commissariato di Fiumicino.