Uomo e donna trovati morti in casa. I vicini: «Venite, si sentono delle urla». Ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna sui 50 anni - si tratterebbe di marito e moglie - sono stati trovati morti in casa, in un appartamento in via Tagliamento, zona residenziale di Montesilvano, nell'area metropolitana di Pescara. I vicini questa mattina hanno sentito delle urla e hanno dato subito l'allarme. Al momento i carabinieri non si sbilanciano sulla causa della morte, ma si sta valutando l'ipotesi di un omicidio suicidio.

I due corpi sono stati trovati in cucina, uno sopra all'altro, con profondi colpi di arma da taglio. Le vittime sono marito e moglie e, secondo i primi accertamenti, hanno circa 50 anni. Lui muratore, lei donna delle pulizie. Famiglia stimata e conosciuta. La palazzina è stata transennata e nessuno può avvicinarsi al palazzo. Sul posto i carabinieri, il medico legale per le ricognizioni cadaveriche, i sanitari del 118.