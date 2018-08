Ragazza si tuffa nella piscina della villa per salvare l'amico: muoiono entrambi

Muore tentando di salvare l'amico che non sapeva nuotare. La tragedia è accaduta martedì pomeriggio durante una festa nella piscina di una villa a Castelnuovo Don Bosco, nell'astigiano. Le vittime sono Marco Lipari, 21 anni, di Chieri (Torino) e Ilaria Abele, 19, di Cambiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaria si era gettata in acqua per tentare di salvare Marco, ma è stata trascinata giù. Lui è morto subito e lei nella mattinata di oggi (mercoledì) all'ospedaledi Torino, dove era arrivata in elisoccorso. I due erano amici dei figli dei custodi della villa di proprietà di uned è per quel motivo che si trovavano nella piscinaTutto è accaduto in pochi attimi. Il ragazzo annegato, che non sapeva nuotare, era stato sempre nella parte di piscina più bassa dell'acqua, dove toccava. Ma ad un certo punto si è spinto nella zona più profonda. Ed è allora che si è consumato il dramma.Marco ha cominciato ad annaspare e Ilaria - secondo il racconto di altri amici - ha nuotato verso di lui, tentando di afferrarlo per riportarlo verso il bordo della piscina. Ma il ragazzo, nel tentativo disperato di restare a galla, ha trascinato sotto anche lei. Sono bastati pochi attimi perché si consumasse la tragedia.Sul posto sono intervenuti un’ambulanza delladie due équipe mediche dell’elisoccorso daed. Ilaria è stata sottoposta a un lungo massaggio cardiaco e poi trasportata d'urgenza in ospedale, ma è stato tutto inutile. Marco, invece, dopo un'ora dia bordo vasca è stato dichiarato clinicamente morto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco.