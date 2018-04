Tragedia nel giorno di festa. Morte in culla ieri per una bimba di 7 mesi a Pesaro, nel giorno in cui era previsto il suo battesimo. Alle 9 di mattina, la mamma l'ha trovata senza vita. Sul posto il 118 che ha constatato la morte, i carabinieri per gli accertamenti di rito. La Procura ha disposto l'autopsia. I giovani genitori, sotto choc, hanno un'altra figlia di due anni.

