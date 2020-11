Cassino, schianto sull’Appia, operaio muore vicino a casa. Lascia due figli, lavorava al termovalorizzatore

Schianto frontale: muore Ennio Marrocco, un operaio di 37 anni. La tragedia pochi minuti prima delle 19 in una parallela di via Appia, in zona Collecedro, dove c’è stato uno scontro tra una Bmw e una Panda 4x4. Alla guida della Bmw c’era un commerciante di Cassino, mentre sulla utilitaria Fiat la vittima.

Tremenda la scena che si sono trovati di fronte i primi soccorritori: la Fiat Panda, con il conducente incastrato tra le lamiere, scaraventata a lato della carreggiata e la Bmw sulla strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cassino e i colleghi della polizia stradale diretti dal vice questore aggiunto Stefano Macarra, ma anche i vigili del fuoco che, hanno dovuto lavorare diversi minuti, prima di estrarre il corpo dell’uomo. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Scene strazianti sul luogo della tragedia. La vittima, infatti, abitava nella zona, e quindi amici e familiari sono arrivati sul posto. Ennio Marrocco era padre di due bambini piccoli e lavoratore al termovalorizzatore di San Vittore.

La salma dell’uomo è stata rimossa e trasportata all’obitorio all’ospedale Santa Scolastica solo dopo il nulla osta del magistrato di turno alla procura delle Città Martire. Spetterà ora agli agenti di polizia ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale, per questo il tratto di strada è stato chiuso al traffico, i rilievi sono andati avanti fino a tarda sera. Sul corpo del trentasettenne, come da prassi, verranno eseguiti gli accertamenti di medicina legale per il successivo nulla osta per i funerali.

